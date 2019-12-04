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Кабинет Министров разрешил частным локомотивам работать на железнодорожных путях общего пользования. Об этом заявил сегодня 4 декабря, министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания правительства, сообщает пресс-служба Мининфораструктуры.

Правительством принято постановление Кабинета Министров Украины «О реализации пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе отдельными маршрутам на железнодорожных путях общего пользования». Мининфраструктуры будет определять условия проведения пилотного проекта на участке железнодорожной инфраструктуры общего пользования и участников пилотного проекта. Участники проекту должны придерживаться требований безопасности перевозок.

«Допуск частной тяги к работе позволит частично решить вопрос дефицита тягового подвижного состава Укрзализныци и протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков, отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре, исследовать вопросы организации безопасности движения при эксплуатации частных поездных формирований на железнодорожной сети общего пользования», - отметил Криклий.

Министр инфраструктуры заявил, что министерство имеет предложения от компаний на участие в пилотном проекте, представители бизнеса выразили готовность закупить необходимый подвижной состав и провести обучение машинистов.

Помимо решения проблемы нехватки тягового подвижного состава, участие в пилотном проекте позволит потенциальным будущим частным перевозчикам протестировать готовность компаний к открытию рынка железнодорожных перевозок.
ForUm

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