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Министерство инфраструктуры планирует подготовить и внедрить проект высокоскоростного железнодорожного движения в Украине, на начальном этапе которого предусматривается строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 км/ч. Об этом заявил министр Владислав Криклий по итогам встречи с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между обеими странами в транспортной сфере, в частности в железнодорожной отрасли.

Криклий сообщил о планах министерства по подготовке и внедрению проекта высокоскоростного железнодорожного движения в Украине, что является одним из приоритетных для правительства. На начальном этапе он будет предусматривать строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 км/ч и современной инфраструктуры для обслуживания Intercity и контейнерных перевозок в направлении ЕС.

Отмечается, что ряд иностранных компаний уже проявили свою заинтересованность к этому проекту.
ForUm

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