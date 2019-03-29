За январь-февраль 2019 года в Украине без вести пропали 1281 человек. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины, передает УНН.

«В течение двух месяцев 2019 года в государственный розыск объявлено 1281 лица, пропавших без вести», - говорится в сообщении.

В ответе отмечают, что по состоянию конец февраля 2019 года без вести пропавшими остается 5979 человек, розыск которых в настоящее время проходит в рамках оперативного учета.



К слову, на протяжении прошлого года в Украине вести пропали 8692 человека.