также в разделеОбщество
СБУ разоблачила управляемых из РФ экстремистов, которые готовили теракты 31
Метеорологи утверждают, что лето увеличилось до четырех месяцев 31
Корабли РФ взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море 42
Чиновник Нацинститута стратегических исследований попался на взятке 15
В ОБСЕ не могут продлить мандат СММ 27
Двух харьковских полицейских задержали на взятке в $7 тысяч 31
Труба назвал причину нежелания создавать КДК 14
OCCRP: Манафорт и Янукович отмывали деньги через шведский банк 13
28 марта. Картина дня 23
В оккупированном Крыму арестовали еще 11 крымскотатарских активистов 17
Коломойского внесли в базу «Миротворца» 44
Луценко сообщил, кому объявили подозрение по делу Курченко 82
На Хортице – карантин из-за африканской чумы свиней 20
В Украине начали производство электромагнитного оружия 44
ГПУ: Подозрение Гонтаревой, Ложкину и Филатову объявлено с нарушениями 173
В Днипре руководителя миграционной службы поймали на взятке 16
Секс-скандал с Варченко: фигуранту дела дали 2 года тюрьмы 62
Двум фигурантом дела о перестрелке в Княжичах грозит пожизненное 23

За январь-февраль 2019 года в Украине без вести пропали 1281 человек. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины, передает УНН.

«В течение двух месяцев 2019 года в государственный розыск объявлено 1281 лица, пропавших без вести», - говорится в сообщении. 

В ответе отмечают, что по состоянию конец февраля 2019 года без вести пропавшими остается 5979 человек, розыск которых в настоящее время проходит в рамках оперативного учета. 

К слову, на протяжении прошлого года в Украине вести пропали 8692 человека. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги