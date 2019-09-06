также в разделеОбщество
Лукашенко предложил провести Олимпиаду совместно с Украиной и РФ 18
Рябошапка назначил Касько своим первым заместителем 31
Колесникова подозревают в причинении ущерба государству на 16 миллионов 15
Сытника оштрафовали за отдых в охотничьих угодьях 15
Шарий выступил в поддержку NewsOne: «Претензии взяты из воздуха» 28
Зеленский выступил против легализации оружия в Украине 35
СБУ начала аудит собственных подразделений 29
Поезд Киев – Ивано-Франковск продлили до Черновцов 14
«Разбойнику» из Бориспольского горсовета сообщили о подозрении 12
Эксперты о решении НСТУ: Давление на канал NewsOne – это шаг к диктатуре 35
В прокуратуре уточнили, в чем подозревается Вилкул 28
Дубилет запретил закупать для Кабмина блокноты с золотым теснением 31
РосСМИ: Изменения в списки на обмен могут внести в последний момент 33
В Мариупольском порту объяснили, зачем купили Land Cruiser за 1,4 миллиона 67
Вилкула и Колесникова объявили в розыск 172
Стало известно, кто проведет аудит «Укроборонпрома» 47
Кабмин внесет морские порты в новый список стратегических предприятий 38
Глава «Укроборонпрома» поручил расследовать действия предшественника 32

На сегодня пропавшими без вести числятся 70 военнослужащих, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«С начала первой поисковой операции без вести пропавших и погибших военнослужащих прошло 5 лет. За это время найдено 1787 тел погибших, 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» полицейские Донецкой области идентифицировали с полтысячи тел погибших воинов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги