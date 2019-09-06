На сегодня пропавшими без вести числятся 70 военнослужащих, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«С начала первой поисковой операции без вести пропавших и погибших военнослужащих прошло 5 лет. За это время найдено 1787 тел погибших, 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» полицейские Донецкой области идентифицировали с полтысячи тел погибших воинов.