По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

По имеющейся информации, с начала российской оккупации меньшей мере 44 человек стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и г. Севастополь. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Ескендер Ибраимов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

Подавляющее большинство этих людей – проукраинские активисты, которые открыто выступали против российской оккупации.

На сегодня Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей.

В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной администрации к исчезновениям.

Зафиксированы также многочисленные случаи запугивания родственников пропавших и свидетелей. По данным УВКПЧ, российская оккупационная администрация не проводит эффективного расследования ни одного из преступлений.

Факты насильственных исчезновений украинских и крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму отражены в иске Украины против Российской Федерации по делу о нарушении российской стороной Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поданном в 2017 году в Международный Суд ООН и двух жалобах против Российской Федерации, поданных 11 августа 2018 году в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): «Украина против России (по Крыму)», заявление № 20958/1448, и «Украина против России (VII), заявление № 38334/1849.

«Требуем от Российской Федерации выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международного гуманитарного права и международного права прав человека, прежде всего что касается обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Украина продолжит работу с международными партнерами, в частности участниками Крымской платформы, чтобы нарушение России как государства-оккупанта оставались в фокусе постоянного международного внимания, давление на РФ усиливалось для предупреждения подобных преступлений и проведения эффективного расследования во всех случаях насильственных исчезновений», - отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Сегодня – Международный день жертв насильственных исчезновений.