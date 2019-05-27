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Полиция просит помочь разыскать Шептицкую Софию Викторовну, 2003 года рождения. Девушка ушла из дома и до настоящего времени место ее нахождения неизвестно, сообщает пресс-служба столичного главка.

В Печерское управление полиции с заявлением об исчезновении 15-летней киевлянки обратился ее отец. Мужчина сообщил о том, что 10 февраля дочь ушла из дома на улице Бастионная и до настоящего времени не вернулась.

Правоохранители опросили родственников и знакомых девушки, проверили медицинские учреждения и пообщались с администрацией и учениками школы, в которой она учится. Последний раз ее видели возле метро «Контрактовая площадь».

Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, стрижка каре. На кости левой руки татуировка в виде надписи «No Love».

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводят все необходимые мероприятия для поиска девушки, однако их усилия пока не увенчались успехом.

«Поэтому обращаемся ко всем неравнодушным гражданам, которые видели пропавшую и могут помочь в установлении ее места пребывания, с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет в поисках», - призвали в полиции.

 Сообщить информацию можно по номерам 102 или дежурную часть Печерского управления полиции: (044) 280-70-42, (044) 280-61-18.
ForUm

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