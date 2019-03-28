Украинского олигарха Игоря Коломойского внесли в базу данных сайта «Миротворец».

Информация о нем обнародована в разделе «Чистилище» сайта.

Отмечается, что он внесен в базу за «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран, сознательное участие в подрыве основ национальной безопасности в период, начиная с 2016 г.»

«Умышленная дискредитация институтов государственной власти и институтов в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале», – отмечается на сайте.

«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», - говорится в сообщении.