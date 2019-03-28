Нынешняя президентская избирательная кампания уже поставила ряд количественных рекордов, а еще, как говорят сами члены Центральной избирательной комиссии, стала кампанией «первого раза», когда многое делается впервые.

Одним из таких «впервые» является применение на выборах процедур закупки товаров и услуг в соответствии с законом «О публичных закупках». О трудностях его осуществления в условиях временных рамок избирательного процесса говорили еще представители прежнего состава ЦИК и признавались, что не завидуют своим преемникам.

Деятельность ЦИК во время выборов — это не только регистрация кандидатов и установление результатов голосования, а еще и ряд других, с первого взгляда, рутинных вопросов, без которых голосование может и не состояться. Среди рутины — заказ печати бюллетеней, бланков удостоверений, приобретение канцелярии, транспортных услуг, доставка бюллетеней и избирательной документации.

О том, удается ли Центризбиркому соблюдать требования законодательства о публичных закупках, какие вызовы стоят перед комиссией в связи с рекордным количеством кандидатов на пост Президента, выдерживает ли ЦИК кибератаки и каких возможных «сюрпризов» ждать в день голосования, Укринформ поговорил с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии и председателем тендерного комитета ЦИК Евгением Радченко.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПКАХ НЕ УЧИТЫВАЕТ БЫСТРОТЕЧНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

- В этом году впервые на общенациональных выборах применяется законодательство о публичных закупках. Как проходит его имплементация в контексте потребностей избирательного процесса?

- На самом деле, тяжело. Закон «О публичных закупках» — это очень хорошая вещь, и уже говорил и буду говорить: я, как руководитель тендерного комитета, спокойно сплю, потому что действительно – никто не может сказать, что средства расходуются то ли неэффективно, то ли есть коррупционные составляющие. С точки зрения прозрачности все очень хорошо.

Однако есть несколько «но». Во-первых, законодательство в значительной степени не учитывает быстротечности избирательного процесса. Например, для того, чтобы провести тендер, надо минимум 27 дней. Окружные избирательные комиссии работают 35-37 дней максимум, участковые избирательные комиссии – еще меньше, но с УИК не такая проблема, вопрос в основном в окружных.

- Почему именно в ОИК?

- Окружные избирательные комиссии после создания имеют достаточно плотный график работы и очень много полномочий – только формирование участковых избирательных комиссий чего стоит! А если учтем, что субъекты избирательного процесса — кандидаты на пост Президента – не всегда тщательно относятся к подбору членов комиссий, замены членов комиссий очень частые и ситуация еще больше обостряется.

Так, за время после формирования ОИК было поменяно, если не ошибаюсь, 159 председателей комиссий, более 70 заместителей и около 120 секретарей окружных избирательных комиссий. А когда меняются руководители, на это уходит время, и получается, что невозможно тендер ни объявить, ни провести. И так постоянно.

В результате окружные избирательные комиссии оказываются перед угрозой не закупить товары. Да и Центральная избирательная комиссия имеет не меньшие угрозы не закупить определенные товары, потому что, скажем, тендер не состоялся.

- Именно так, как было с архивными боксами?

- Смешная история с теми архивными боксами подняла на уши всю страну, хотя на самом деле она и яйца выеденного не стоит. Архивный бокс — это картонная коробка, в которой сдается документация – и то не основная, а та, что осталась на участке после подсчета голосов и сдачи протоколов о подсчете голосов в ОИК.

Сказать, что эти архивные боксы — страшная такая проблема, то нет, ничего страшного в этом нет. Окружные избирательные комиссии приобретут эти коробки и сами, но закупка в централизованном порядке была бы значительно удобнее.

Информацию о том, что не состоялся тендер по архивным боксам, мы огласили, в первую очередь, для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание к вопросу публичных закупок во время выборов. Ведь такая ситуация может произойти и с избирательными бюллетенями, и с горючим для ОИК, и с печатью бланков для удостоверений наблюдателей, доверенных лиц, членов комиссий, пломбами для ящиков – со всей той документацией, которая необходима для проведения выборов.

ЦИК ПРОВЕЛА 28 ТЕНДЕРОВ, И НИ ОДИН НЕ БЫЛ ОСПОРЕН В АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

- Все перечисленные товары удалось закупить через Prozorro?

- Да. Центральная избирательная комиссия провела за этот короткий период с начала старта избирательной президентской кампании 28 тендеров. Причем, с огромными суммами. Ни один из результатов этих тендеров не был оспорен в Антимонопольный комитет. Более того, только два тендера не состоялись — по закупке уже упомянутых архивных боксов и относительно транспортировки избирательной документации из ЦИК в ОИК.

- Как решили вопрос с боксами – известно, а что с перевозкой бюллетеней?

- Поскольку тендер не состоялся, мы получили право на проведение переговорной процедуры. И, к счастью, успели все сделать. Однако самой большой проблемой для ЦИК была бы доставка бюллетеней. В этом случае Кабинет Министров разрешил ЦИК провести специфическую процедуру передачи избирательных бюллетеней. Такая процедура позволила комиссии без тендера заключить с госспецслужбой связи 200 договоров на доставку бюллетеней в каждый округ отдельно.

Вот если бы, представим себе, не Госспецсвязь перевозила бюллетени, а какой-то частный перевозчик, – кто мог бы гарантировать безопасность перевозки этих бюллетеней?! А если бы мы в техзадании в случае проведения публичных закупок написали специфические требования, которые способна выполнить только Госспецсвязь? Это было бы искусственными ограничениями и дискриминацией участников, и любой из перевозчиков мог бы спокойно оспорить эту тендерную документацию, а Антимонопольный комитет так же преспокойно и законно мог бы удовлетворить эту жалобу.

И тогда бюллетени лежали бы на полиграфическом комбинате!

- Кроме боксов, в медиа был еще скандал вокруг заказа сразу на два тура выборов 60 млн бюллетеней...

- Когда мы выставили на Prozorro информацию о заказе 60 млн бюллетеней, что сказали «эксперты»? Что ЦИК заказывает двойной тираж бюллетеней, чтобы подменить все бюллетени на всех избирательных участках. У меня просто вопрос не из юридической плоскости, а чисто логический: если бы кто-то собирался фальсифицировать бюллетени, он бы размещал информацию о двойном тираже на Prozorro?!

У нас не было другого выхода, как заказывать печать бюллетеней сразу и на день голосования, и на возможное повторное голосование. Такова процедура.

- Возможно, надо было предварительно разъяснить, еще до того, когда СМИ и эксперты начали по собственному усмотрению трактовать сообщение на Prozorro?

- ЦИК вопила еще до начала избирательного процесса, предупреждая о проблемах с применением законодательства о публичных закупках. Даже публичные мероприятия с общественностью проводили, и прессу, кстати, приглашали. Так что обвинить нас в том, что молчали и не объясняли, видимо, неуместно. А в случае с бюллетенями, Центральная избирательная комиссия действует в пределах и способом, предусмотренным законом. Предусмотренное законом объявление процедуры – объявили.

- Вы уже упоминали об участии окружных избирательных комиссий в публичных закупках. Все ОИК должны закупать товары и услуги через Prozorro?

- Тендер объявляется тогда, когда стоимость товаров и услуг превышает 200 тысяч гривен. Поэтому не все ОИК приобщаются к публичным закупкам — это зависит от того, сколько участков в окружной избирательной комиссии. Ведь самые большие статьи расхода — канцелярские принадлежности и транспортные услуги. Во многих ОИК, особенно там, где много участков, а это, в первую очередь, сельские избирательные округа, некоторые расходы выходят за 200 тысяч – и надо идти на Prozorro. И в таких случаях окружным избирательным комиссиям действительно несладко.

- В случае проведения второго тура выборов тендеры тоже планируются?

- Если будет повторное голосование, то с закупками можно ожидать еще худшей ситуации. Ведь сейчас многое ОИК удается закупить за так называемые «допороговые цены» и суммы не превышают 190, иногда даже 199 тысяч гривен.

Но на повторное голосование, надо понимать, те же услуги/товары уже не могут быть повторно приобретены без тендеров, потому что сумма, на которую распространяется закупка, идет по нарастающей. А времени на самом деле – всего три недели.

- За такой короткий промежуток времени реально успеть соблюсти все требования к публичным закупкам?

- Есть два способа: внести изменения или в законодательство, или в приказ Министерства экономического развития, который касается публичных закупок. Мы будем обращаться и в министерство, и в правительство, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, попытаться ее решить.

Потому что огромную угрозу для выборов – действительно огромную – несут как раз две причины: невозможность вовремя закупить транспортные услуги для УИК и невозможность купить элементарные канцелярские товары и упаковочный материал.

По большому счету, надо менять и законодательство, и подзаконные акты для того, чтобы определенные закупки или вывести из тендерной процедуры, или создать другую, гораздо более быструю процедуру для них.

- Например, что можно вывести из публичных закупок?

Ту же печать бюллетеней. Если на президентских выборах мы справились с этим за счет того, что есть только одно государственное предприятие, которое может напечатать такой большой объем, то на парламентских выборах – все по-другому. Во время выборов в Верховную Раду есть два бюллетеня — для голосования за партии и за депутатов-мажоритарщиков. Последний будет разным в каждом одномандатном избирательном округе. Это – небольшое количество, здесь уже возможен тендер и с другими полиграфическими предприятиями.

- В Украине есть полиграфические предприятия, кроме ГП «Полиграфический комбинат «Украина», которые способны обеспечить высокий уровень защиты документации, в частности бюллетеней?

- Есть. Но тогда у нас может возникнуть другая ситуация, когда вынуждены будем проводить тендер минимально за 45 дней до дня голосования. Тогда еще количество кандидатов не будет известно, а мы уже должны на каждый округ отдельно объявить закупку.

Надо менять законодательство о публичных закупках именно в части избирательного процесса — это уже как крик вопиющего в пустыне!

- Что именно менять? Сроки?

- Или сроки, или порядок, или подход — это уже на усмотрение законодателя. У нас есть свои предложения, мы их предоставили еще до начала нынешнего избирательного процесса — в октябре-ноябре, но пока законодатели не реагировали.

И надо это делать не откладывая. Понимаете, я очень сомневаюсь, что кто-то сможет провести предстоящие парламентские выборы, чисто технически их обеспечить, если оставить требования к публичным закупкам во время избирательного процесса такими, какие они сейчас.

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАНДИДАТОВ СОЗДАЛО «ДЫРУ» В БЮДЖЕТЕ ЦИК В 447 МЛН ГРИВЕН

- Достаточно ли выделено средств из Государственного бюджета на выборы Президента?

- При определенных условиях – хватало бы, еще и лишние были бы, но... Бюджетный запрос делался из расчета: 25 кандидатов на пост Президента Украины. А это влечет за собой и размер бюллетеня, и финансирование на избирательные комиссии, и оплату труда, и публикацию программ в СМИ, то есть все расходы, которые необходимы для проведения выборов. Однако кандидатов стало 44, потом часть написали заявления об отказе баллотироваться, и в бюллетене их 39 – фактически, в два раза больше, чем планировалось.

Только на публикацию предвыборных программ и деклараций кандидатов в «Голосе Украины» и «Урядовом курьере» потратили 3 млн 867 тыс. 700 гривен, а было предусмотрено 1 млн 379 тыс. 40 гривен. Как видите, перерасход почти в 3 раза.

Так, рекордное количество кандидатов в Президенты создало «дыру» в избирательном бюджете ЦИК примерно в 447 млн гривен.

- Как перекрываете недостаток?

- Во-первых, экономим, где только можем. Во-вторых, не все кандидаты воспользовались своими возможностями и подали кандидатуры в участковые избирательные комиссии — это достаточно серьезно сократило объем расходов. Хотя члены УИК получают и небольшую компенсацию – 268 гривен за один день работы, а работают два, поэтому больше 530 гривен, но если это умножить на почти полмиллиона членов УИК, то получится немало.

Одним словом: пока что все расходы перекрываем, а дальше будет видно, хотя запасной вариант у нас уже готов!

- ОО «Национальные дружины», которым предоставлено право иметь официальных наблюдателей на выборах, заявили о намерении применять силу в случае выявления попыток фальсификаций. После этого ЦИК обратилась к Нацполиции и СБУ. Поступали в комиссию ответа на эти обращения?

- Пока никакого ответа не было.

- Какие есть рычаги влияния ЦИК, если кто-то начнет применять силу на избирательных участках?

- В Украине монополия на силу принадлежит государству. Правопорядок должны обеспечить исключительно правоохранительные органы. У ЦИК нет своих вооруженных формирований! У нас есть члены избирательных комиссий, большинство из которых – женщины, много людей пенсионного возраста — все простые граждане. Они будут заняты бюллетенями, организацией голосования. А вот физическую защиту как бюллетеней, так и самих комиссий должны обеспечить компетентные структуры.

МЕЖДУ СОБОЙ ЭТУ КАМПАНИЮ МЫ НАЗЫВАЕМ «КАМПАНИЕЙ РЕКОРДОВ» ИЛИ «КАМПАНИЕЙ ПЕРВОГО РАЗА»

- С точки зрения ЦИК, кампания проходит планово? Какие видите ее «изюминки»?

- Графика мы придерживаемся, бюллетени передаем, удостоверения есть.

Но между собой мы уже называем эту кампанию «кампанией рекордов» или «кампанией первого раза».

У нас все происходит таким образом, что или мы бьем рекорды, или что-то происходит впервые: новый состав комиссии, наибольшее количество потенциальных наблюдателей от общественных организаций, рекорд по количеству международных наблюдателей.

Кроме того, имеем самый длинный бюллетень для президентских выборов, впервые применяется законодательство о публичных закупках, бьем рекорд по количеству судебных дел, в которых участвует ЦИК во время избирательного процесса, и рекорд по выигранным судебным делам — всего более 70 дел, большинство выиграли, только по трем частично проиграли.

Также имеем рекорд по количеству членов ОИК — 6772 человек по состоянию на 27 марта, приближаемся к рекорду по количеству членов УИК — сейчас их больше 445 000 человек.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОЛОМАЮТ ЗУБЫ О СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ОТ КИБЕРАТАК

- Ранее Президент и СБУ заявляли о кибератаках на ЦИК. Сколько зафиксировано попыток кибервмешательства в работу комиссии и не навредили ли они системе «Выборы»?

- Есть атаки, но их, как говорят техники, «наш периметр пока выдерживает», внутрь системы еще ничего вредного не пролезло. Пока все нормально.

Ради усиления защиты наших систем было закуплено дополнительное оборудование, сейчас оно устанавливается, проходит тестирование. На момент начала голосования будет довольно много новинок, которые рядовые добросовестные граждане не заметят, но на которых, надеюсь, немножко поломают зубы недобросовестные пользователи.

- Через полгода пребывания на посту заместителя председателя Центральной избирательной комиссии, если бы снова вернулись в прошлое, согласились бы на предложение войти в состав Центризбиркома?

- Согласился бы. Причин несколько. Причина первая: я очень давно понимал и понимаю, зачем и куда шел.

Во-вторых, не надо забывать, что на предыдущий состав комиссии было много нареканий, претензий, критики. Часто эта критика была обоснованной, часто – нет. Сейчас на собственной шкуре чувствую и немного начинаю понимать логику предыдущих членов комиссии, где-то, наоборот, – не понимаю и не хочу мириться.

Рано или поздно – думаю, что скорее всего рано – все-таки мы сможем провести определенное реформирование комиссии, причем так, как это обещали ее члены, когда шли на эти должности. Потенциал есть.

Единственное, это реформирование будет только после парламентских выборов.

Я просто понимаю, что раньше мы просто не успеем начать ни одну реформу. Например, у нас уже практически все готово к запуску нового сайта – с новым дизайном, с новыми возможностями. Но не готова только комплексная система защиты информации. И пока ее не получим, ничего запускать не можем, потому что вероятность кибератак и взломов систем очень высока.

К тому же, эта система должна быть апробирована, протестирована должным образом и тому подобное. Вот представим себе, если бы сейчас ЦИК взяла бы и запустила новый сайт перед выборами – просто за три-четыре дня – что было бы?

И таких вещей, которые надо реформировать, но на которые просто нет времени, очень много.

Я уже говорил и еще раз повторю: нам бы догрести до берега с этими выборами, провести парламентские, а потом уже можем думать о реформе, изменении подходов, позиций.

- Ждете ли вы неприятных «сюрпризов» в день голосования, 31 марта?

- Не знаю, просто не знаю. Ничего не могу сказать по одной простой причине: слухов, сплетен, фейков, недостоверной информации настолько много, и вообще информационный поток настолько мощный, что выделить хоть какое-то зерно очень сложно. Поэтому готовимся к любым сценариям. Мы, например, готовы к тому, что, может, света не будет или транспорт на какую-то УИК не доедет – готовимся к разным вариантам, но надеюсь, что все пройдет спокойно!