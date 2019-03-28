На Бориспольском шоссе в результате ухудшения погодных условий произошло столкновение 15 транспортных, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в 23:15.

Через 30 минут на этом участке дороги столкнулись автомобили «Мицубиси» и «Фольксваген», в результате чего две пассажирки, 1977 и 1991 года рождения, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медицинское учреждение и после осмотра врачей отпустили.

Кроме того, через несколько минут произошло столкновение «Опель» и «Хюндай». В результате пассажирка автомобиля «Опель» получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась к врачам.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители, однако по прибытию обнаружили только шесть автомобилей. На водителей транспортных средств составили протоколы по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и механизм аварий. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация событиям.