Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза. Местами гололедица, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем 29 марта в Украину придет потепление, которое начнется с Запада, там ожидается + 9 + 13 градусов, на остальной территории + 5 + 9 градусов, в Одесской области до + 9 + 11 градусов.

Осадков в Украине завтра не предвидится. Антициклон Irmelin вытолкает все дожди и снега на окраины континента.

«В Киеве пятница будет сухой и умеренно теплой, днем ​​7 + 9 градусов. Но ближайшей ночью в столице еще холодно, 0-2 градуса мороза, поэтому еще раз обращаю внимание водителей на скользкие дороги», - отметила синоптик.

В субботу-воскресенье ожидается существенное потепление.