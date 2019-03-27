Искусственно организовать протесты ни у кого еще не получалось и не получится, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Посмотрите, по какому странному стечению обстоятельств интересы россиян о непризнании выборов и интересы отдельных кандидатов и олигархов, которые пытаются сделать все, чтобы выборы не были признаны свободными, совпадают. Их цель сейчас, и для этого используются и радикальные силы, которые марши организуют, и столкновения с полицией, и дестабилизация», - отметил Глава государства в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос относительно заявлений отдельных кандидатов о непризнании результатов выборов.

«Но украинский народ этого не поддерживает. Никто не вышел поддержать это», - особо подчеркнул Президент.

По его словам, эти кандидаты думают, что достаточно проплатить несколько автобусов, несколько заказных организаторов, участников митингов и это и будет Майдан. «Нет. Революция Достоинства четко продемонстрировала, что когда украинцы борются за свое - за Соглашение об ассоциации, за европейский выбор – на улицах сразу появляются миллионы. А искусственно организовать – ни у кого еще не получалось. И могу успокоить - точно не получится», - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул: «Сценарий срыва выборов – это сценарий российский. Украинская кровь на выборах - это сценарий российский. Честное волеизъявление граждан и защита волеизъявления – это сценарий украинский».

Глава государства заверил, что сделает все зависящее от него, чтобы защитить выбор украинцев.

«Я поручил пригласить крупнейшее за всю историю Украины количество международных наблюдателей. И только официально зарегистрированных международных наблюдателей сегодня в Украине более 2000», - сообщил Порошенко.

По его словам, также рекордное количество общественных организаций наблюдает за качеством проведения выборов.

«Мы должны обеспечить, и я как Президент гарантирую, что я сделаю все, что от меня зависит для того, чтобы выборы были свободными, отражали волеизъявление граждан. Чтобы выборы были честными. Чтобы выборы вызывали доверие, в первую очередь украинского народа. Выборы были признаны миром», - заверил Порошенко.