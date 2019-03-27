За вынос бюллетеня с избирательного участка гражданин может быть привлечен к ответственности в виде ограничения свободы на срок до 5-7 лет лишения свободы. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает Укринформ.

Он отметил, что избиратель в день голосования не должен делать фото и видео в кабинке для голосования, демонстрировать избирательный бюллетень на участке.

«Избирательный бюллетень - это не сувенир, который можно забрать домой и повесить в рамку. Если вы забираете избирательный бюллетень домой, то вы рискуете, в частности, иметь ограничение свободы», - добавил советник.

Варченко подчеркнул, что, если лицо забирает бюллетень с участка с целью осуществить какие-то «избирательные карусели» или искажение волеизъявления избирателей, «то вы уже рискуете попасть в организованную группу, и, соответственно, до 5-7 лет лишения свободы».

Напомним, ранее в МВД заявили, что селфи с бюллетенями в кабинках для голосования являются нарушением закона. Избиратель, который продемонстрировал свое волеизъявление, может быть привлечен к ответственности в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.