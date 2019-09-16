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Государственное бюро расследований разоблачило группу правоохранителей, которые «сливали»  информацию о телефонных разговорах граждан третьим лицам. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

«Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации касательно определенного круга лиц. Сейчас уже установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить у операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан. Эти данные они продавали посредникам, а те – перепродавали заказчикам. Своими действиями они нарушили тайну телефонных разговоров», – написала она.

Она также сообщила, что недавно следователи Центрального аппарата ГБР совместно с СБУ и ГПУ провели ряд обысков, в ходе которых нашли доказательства вины правоохранителей. «Сейчас следователи продолжают следственные действия, чтобы получить дополнительные доказательства, которых будет достаточно для обоснования подозрения всем участникам преступной группы – и правоохранителям, и их «клиентам», – добавила она.
ForUm

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