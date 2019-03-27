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Нидерланды, Австралия и Россия в этом месяце провели первую встречу относительно ответственности за сбитие малайзийского «Боинга» рейса MH17 в 2014 году в Украине.

Об этом сообщили главы МИД Австралии и Нидерландов на пресс-конференции в Сиднее, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NOS.

«Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно», - заявил нидерландский министр Стеф Блок.

Оба дипломатов сказали, что не могут сообщить о содержании процесса, поскольку он конфиденциален, но заверили, что делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы.

О месте переговоров также не сообщили. Ранее в качестве вероятной локации рассматривалась Вена.

В мае прошлого года Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за ее роль в сбивании «Боинга» в небе над Донбассом.

В феврале стало известно, что Нидерланды и Австралия установили дипломатические контакты для общения с Россией по вопросу ответственности за катастрофу.

В МИД РФ заявили, что на переговорах Россия не планирует обсуждать признание ответственности за катастрофу MH17.

Напомним, 24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ранее группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
ForUm

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