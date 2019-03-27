За минувшие сутки, 26 марта, российские оккупационные войска 23 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом шесть раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 47 мин, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты совершили 17 обстрелов:

из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Водяное;

четыре раза из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;

трижды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское;

дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Марьинка;

из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Новотроицкое;

из крупнокалиберных пулеметов - у города Красногоровка;

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Каменка;

из ручных противотанковых гранатометов - вблизи шахты Бутовка;

со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Николаевка;

со станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Чермалык.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг открывал огонь шесть раз:

из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи села Кримское;

из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - у поселка Новолуганское;

из минометов калибра 82 мм - в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новозвановка;

из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - у села Екатериновка;

из противотанковых ракетных комплексов - вблизи поселка городского типа ТроицкОе.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 26 марта огнем один оккупант был уничтожен и двое – ранены.

По состоянию на 7:00 с начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Напомним, 25 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня.