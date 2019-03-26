25 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом дважды применив запрещенное вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг обстрелял украинских военных четыре раза: из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новомихайловка; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Старогнатовка и у города Красногоровка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики открывали огонь трижды: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра - в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское; из стрелкового оружия - вблизи поселка Луганское.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив пятерых оккупантов.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.