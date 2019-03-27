На оккупированной территории Луганской области боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета в направлении беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщается в отчете миссии за 25 марта.

Отмечается, что 20 марта в 16:30 БПЛА дальнего радиуса действия СММ пролетал над районом примерно в 3 км к юго-востоку от населенного пункта Долгое (неподконтрольное правительству, в 22 км к юго-западу от Луганска), что ориентировочно в 3,5 км к югу от линии соприкосновения.

«По результатам дальнейшего анализа отснятого беспилотным летательным аппаратом материала выявлен 1 крупнокалиберный пулемет (неопределенного типа) в 1,4 км к западу - северо-западу от места, над которым пролетал беспилотник. Из этого крупнокалиберного пулемета было выпущено не менее 14 очередей, по оценке, в направлении БПЛА», - говорится в отчете.

Во время инцидента БПЛА пролетал на высоте примерно 2 тысячи 500 метров. Он не был поврежден. Согласно установленной практике, миссия заранее уведомила Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) о пролете беспилотника в этом районе.

Напомним, 18 января на оккупированной территории Луганской области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия.