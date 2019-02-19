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На оккупированной территории Луганской области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия, сообщается в отчете СММ от 18 февраля.

«18 февраля в период между 13:27 и 13:38 двойной GPS-сигнал беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия подвергся глушению во время полета на высоте примерно 6000 футов вблизи н. п. Донецкий (неподконтрольный правительству, 49 км к западу от Луганска), неподалеку от линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

В СММ отметили. что в 13:38 на расстоянии около 600 метров к юго-востоку от н. п. Бердянка (неподконтрольный правительству, 45 км к западу от Луганска) БПЛА начал неконтролировано крутиться вокруг своей оси и терять высоту. По оценке СММ, БПЛА разбился в этом районе.

Наблюдатели запустили мини-БПЛА над Бердянкой, однако установить местонахождение БПЛА дальнего радиуса действия так и не удалось. Миссия продолжит уточнять обстоятельства данного инцидента.

Как ранее сообщал ForUm, 10 января возле Попасной Луганской области боевики сбили беспилотник СММ ОБСЕ.

14 января на восточной окраине н. п. Чермалык боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ.

 
ForUm

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