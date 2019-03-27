Из аэропорта «Полтава» был осуществлен первый международный рейс. Об этом на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Из аэродрома Полтавы вылетел первый международный рейс новой украинской авиакомпании SkyUp Airlines. Аэропорт не работал более 15 лет... Сейчас полноценно функционирует», - написал он.

Из аэропорта Полтавы первый международный чартерный рейс был осуществлен в египетский Шарм-эль-Шейх самолетом Boeing 737-700 со 149-ю пассажирами на борту.

Полтавский аэропорт возобновил работу в конце июля 2018 года.