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Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали механизм финансирования террористической организации «ДНР» путем противоправных поставок сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территории Донбасса, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали незаконный бизнес два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков. С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы.

Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированием так называемой «ДНР». С реализованного газа дельцы платили «налоги» фейковой «республике».

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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