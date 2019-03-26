Заречный районный суда Сум приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года бывшего инспектора патрульной полиции, которая превысила служебные полномочия, безосновательно применив силу к пьяному мужчине, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

По результатам судебного рассмотрения решением суда от 26 марта обвиняемая признана виновной по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием) УК Украины и осуждена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года с лишением специального звания «лейтенант полиции».

Речь идет о резонансном событии, которое состоялось 13 мая 2018 года. Тогда патрульные полицейские в 17:40 минут получили сообщение о том, что возле дома № 10 по ул. Александра Анищенко в Сумах на скамейке лежит человек в нетрезвом состоянии. Прибыв по указанному адресу, инспектор роты батальона Управления патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не сопротивлялся, меры физического воздействия. В частности она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего.

Видео этого позорного поступка полицейского выложили в интернет неравнодушные граждане. Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения.