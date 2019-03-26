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Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения депутатов Верховной Рады Евгения Дейдея и Максима Полякова (оба - фракция «Народный фронт»).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело в отношении Дейдея расследовалось по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса с ноября 2016 года, в отношении Полякова - с июля 2017 года.

Оба дела закрыты на основании решения Конституционного Суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Напомним, в июле 2017 года Верховная Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Дейдея.

Бывшая супруга нардепа приобрела квартиру в Киеве стоимостью почти 3 млн гривен, которую позже подарила своей матери.

Также в ноябре 2015 года в собственности семьи появились два автомобиля Audi Q7 стоимостью около 1,5 млн гривен каждый.

Поляков является фигурантом «янтарного дела».

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

После этого НАБУ начало закрывать дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, например, мэра Одесса Геннадия Труханова, первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины и других.
ForUm

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