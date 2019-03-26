В среду в Украине ожидается «махание ручкой от зимы» - снова сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание ночью до +3…-3, а днем ​​до + 3… + 6 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На востоке и на юго-востоке Украины будет теплее, + 5 + 11 и дождь.

«В Киеве завтра, в среду, один из последних дней, когда можно «насладиться» таким явлением, как какабека», - пишет синоптик.

В столице 27 марта – мокрый снег с дождем, сильный ветер и максимально лишь +4… +5 градусов.

С четверга погода начнет выравниваться и уже конец недели засияет в Украине солнцем, синим небом и потеплением.