Пограничники задержали на админгранице с оккупированным Крымом члена незаконного вооруженного формирования - батальона Русской православной армии, с позывным «Домовой», сообщает пресс-служба ГПСУ.

25 марта на пункт пропуска «Чонгар» прибыл гражданин Украины, уроженец Кировоградщины, который проживал в Крыму.

В ходе проведения фильтрационных мероприятий сотрудники оперативных подразделений Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, сотрудники СБУ и Национальной полиции установили, что данный гражданин в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории так называемой «ДНР».

По его словам, к 2014 году он с семьей проживал на территории РФ, откуда возвращался в Украину через уже закрытый в то время пункт пропуска «Успенка». Во время одного из таких пересечений государственной границы он был завербован представителями спецслужб Российской Федерации для участия в военных действиях на территории Украины в «армии» та «ДНР». После распределения попал в батальон Русской православной армии, где ему дали позывной «Домовой».

Впоследствии во время одного из увольнений поехал к семье в Россию и решил уже не возвращаться в «ДНР». В течение своего пребывания на неподконтрольной территории Украины неоднократно встречался с военнослужащими специальных подразделений РФ, выполняли разного рода диверсии против подразделений ВСУ.

Задержанного передали представителям полиции.