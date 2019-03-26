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Сборная Украины по футболу одержала тяжелую выездную победу во втором поединке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, заняв первое место в группе.

В поединке против Люксембурга сине-желтые на добавленных минутах вырвали победу - 2:1.

Украинцы первыми в этой встрече пропустили – после серии ошибок защиты на 34-й минуте Давид Тюрпель с метра попал в пустые ворота. Еще до перерыва, на 40-й минуте, Виктор Цыганков восстановил равновесие.

В начале второй половины встречи хозяева устроили небольшую осаду владений Пятова, и сине-желтым пришлось напряженно поработать в защите. Вернуть себе инициативу украинцам удалось быстро, но с конструктивными действиями у них не складывалось долго. Коноплянка имел еще одну возможность реализовать стандарт, но опять неудачно выполнил штрафной с очень удобной позиции. Дважды опасно пробивал Мораес, но и хозяева отвечали острыми выпадами. И только в компенсированное время команде Шевченко удалось провести результативную атаку. Малиновский выполнил штрафной, а Родригес срезал мяч головой в собственные ворота. 1:2.

Следующий матч отборочного турнира Евро-2020 сборная Украины проведет 7 июня во Львове против Сербии.

По материалам: ФФУ
ForUm

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