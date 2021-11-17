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Главным тренером украинской сборной по футболу назначат Александра Петракова, сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Заседание исполкома УАФ, который среди других вопросов рассмотрит сразу три важных кадровых: абсолютно заслуженное назначение Александра Петракова главным тренером национальной команды без приставки и.о., назначение победителя женской Лиги чемпионов сезона 2020/21 Луиса Кортеса - наставником национальной женской сборной и назначение Николи Риццолли куратором украинского арбитража», - написал он в Facebook.

Павелко подчеркнул, тренерский штаб Петракова выполнил задачу-минимум, которая была возложена на него в 2021 году, благодаря чему украинская команда одержала победу над Боснией и Герцеговиной.

Сборная Украины по футболу обыграла на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 в последнем групповом матче квалификации, и получила возможность сыграть в плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.
ForUm

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