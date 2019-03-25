Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории Одесской области иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с террористической деятельностью. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Согласно полученным спецслужбой данным, гражданин одной из стран Средней Азии незаконно прибыл на территорию Украины для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации «Исламское государство».

С целью легализации на территории Украины иностранец на основании поддельных документов незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту.

По результатам проведенных мероприятий сотрудники СБУ разыскали и задержали иностранца.

Сейчас к задержанному применен экстрадиционный арест сроком 40 суток.