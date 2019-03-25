В Вышгороде Киевской области в 96-м избирательном округе при формировании избирательной комиссии на должность секретаря включили лицо, которого полтора года нет в живых. Об этом сообщает общественная организация ОПОРА.

Так, окружная избирательная комиссия 10 марта сформировала состав участковых избирательных комиссий во время заседания. Об этом свидетельствует и постановление «Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины обычных и специальных избирательных участков территориального избирательного округа № 96».

В приложении к документу зафиксировано, что секретарем УИК №320348 назначен Прокопенко Сергей Владимирович от кандидата в президенты Николая Габера.

Однако 15 марта наблюдателю сообщили, что включенный в состав УИК Сергей Прокопенко умер 1,5 года назад. Гражданская сеть ОПОРА связалась с родными мужчины, и те подтвердили эту информацию и предоставили копию свидетельства о смерти.

Кроме того, по словам родных, Прокопенко имел опыт работы на выборах, а с кандидатом в президенты Николаем Габером знаком еще с 1996 года.