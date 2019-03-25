также в разделеВыборы
Суды во время выборов будут работать круглосуточно 19
Охранять порядок в день выборов в Киеве будут 6 тысяч полицейских 14
«Гусь» покажет молодежи, как проголосовать на выборах 27
Климкин: Блокирование РФ «нормандских» переговоров является вмешательством в выборы 33
В КИУ рассказали, сколько кандидаты в президенты потратили на рекламу 63
Аброськин: «Воры в законе» попытаются дестабилизировать ситуацию во время выборов 32
Глава ЦИК допустила задержки в подсчете голосов на выборах президента 45
«Гиви» и Захарченко нашли украинских списках избирателей 67
Полиция перешла на усиленный вариант несения службы 27
ЦИК передала за границу 420 тысяч бюллетеней 17
В ЦИК назвали количество граждан, которые изменили место голосования 85
Посол США обратилась к украинцам 300
В Харьковской области у главы участка пропала печать 35
Геращенко: Сценарий кандидата Зе по миротворцам «путинский» 279
Полиция будет круглосуточно охранять все окружные избиркомы 54
Луценко представил новые доказательства скупки голосов за «кандидата Ю» 92
Послы G7 предостерегли Авакова относительно «экстремистских движений» 82
Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова 42

В Вышгороде Киевской области в 96-м избирательном округе при формировании избирательной комиссии на должность секретаря включили лицо, которого полтора года нет в живых. Об этом сообщает общественная организация ОПОРА.

Так, окружная избирательная комиссия 10 марта сформировала состав участковых избирательных комиссий во время заседания. Об этом свидетельствует и постановление «Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины обычных и специальных избирательных участков территориального избирательного округа № 96».

В приложении к документу зафиксировано, что секретарем УИК №320348 назначен Прокопенко Сергей Владимирович от кандидата в президенты Николая Габера.  

Однако 15 марта наблюдателю сообщили, что включенный в состав УИК Сергей Прокопенко умер 1,5 года назад. Гражданская сеть ОПОРА связалась с родными мужчины, и те подтвердили эту информацию и предоставили копию свидетельства о смерти.

 

Кроме того, по словам родных, Прокопенко имел опыт работы на выборах, а с кандидатом в президенты Николаем Габером знаком еще с 1996 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги