Национальная полиция Украины планирует отказаться от использования автоматов Калашников и пистолетов Макарова. Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

«У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием. Непрофессионалы часто спрашивают, оправданно ли это, учитывая значительные запасы АКМов и боеприпасов к ним. Отвечаю: оправданно. И уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд», – отметил он.

Князев подчеркнул, что немецкие МР-5 в отличие от АК всех модификаций по тактико-техническим характеристикам – это сугубо полицейское оружие. «Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача — сохранить жизнь преступника и сберечь собственную. МР-5 — менее летальное оружие. И гораздо эффективнее для обезвреживания правонарушителя. Это тоже черта сервисной службы», – заявил глава Нацполиции.

При этом Князев отметил, что подразделения полиции, задействованные на востоке Украины и временно подчиненные командующему ООС Сергею Наеву, оснащаться немецкими пистолетами-пулеметами не будут. «Их задачи остаются прежними», – подытожил он.