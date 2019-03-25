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Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» не сможет заменить транзит через Украину. Об этом заявил представитель акционерного общества Nord Stream 2, которое является главным подрядчиком проекта, Йенс Мюллер, сообщает «Сегодня».

«Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину»,- сказал Мюллер.

По его словам, новый газопровод представляет собой «дополнительную инфраструктуру». При этом оценивать состояние украинской инфраструктуры он отказался.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству трубопровода по дну Балтийского моря планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

13 февраля представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, которые касаются проекта «Северный поток-2».

12 марта Европарламент принял резолюцию, в которой выражено политическое убеждение о необходимости остановить проект газопровода «Северный поток-2», который не соответствует стратегическим интересам ЕС.
ForUm

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