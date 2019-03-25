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Министр иностранных дел Павел Климкин называет блокирование Россией переговоров в «нормандском формате» вмешательством в выборы в Украине.

Об этом глава МИД заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном, сообщает УНИАН.

По словам Климкина, он подробно проинформировал своего люксембургского коллегу о текущей ситуации на оккупированном Донбассе. «Когда не соблюдается 19-е перемирие - это не просто цинично, это действительно преступление. Это преступление против Украины, это преступление против украинцев, это преступление против международного права», - заявил он.

«Мы сегодня обсуждали, каким образом возобновить усилия на фоне того, что Россия заблокировала все усилия в контексте дальнейших контактов, в том числе и в «нормандском формате» накануне выборов, что, кстати, само по себе является вмешательством в выборы», - добавил Климкин.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в срыве украинских выборов как в 2014 году, так и в 2019 году заинтересован один человек - его фамилия Путин.
ForUm

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