Президент Петр Порошенко считает, что в Украине будут попытки сорвать выборы президента, однако украинские правоохранительные органы способны обеспечить порядок и защитить волеизъявление граждан. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Принцип Римского права - кому это выгодно? Подчеркиваю, что в срыве украинских выборов как в 2014 году, так и в 2019 году заинтересован один человек - его фамилия Путин... На сегодняшний день мне все равно, кого он использует внутри Украины, чтобы добиться своей цели. Или олигархов, в том числе и беглых, с которым по его поручению ФСБ РФ установила соответствующие контакты. Или право- или леворадикальные экстремистские группировки», - сказал Глава государства на вопрос, насколько серьезной является угроза срыва выборов и что делается для предотвращения этого.

«Мы должны понимать, что российские или кремлевские представители - они не обязательно одеты в наемника, увешаны гранатами или являются представителями «русского мира» с российским триколором через плечо. Они абсолютно легко, выйдя на площади, могут кричать и «Слава Украине», и «Украина превыше всего», и даже «Смерть врагам». Это абсолютно никак не лишает Путина возможности их использовать», - подчеркнул Президент.

«Будут попытки? Будут. Но народ точно не поддержит позиции срыва выборов. На сегодняшний день правоохранительная система способна обеспечить порядок на украинских улицах и защитить волеизъявление. А те, кто будут угрожать интересам государства - государство имеет достаточно инструментов, чтобы навести в стране порядок. И я как Президент и как гарант Конституции не просто смогу, а обязан защитить выбор украинского народа», - резюмировал он.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины разоблачила деятельность группы «Белая балаклава», члены которой, действуя по указаниям спецслужб РФ, готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента.