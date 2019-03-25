также в разделеОбщество
Пограничникам приходят фейковые SMS об «американском спецназе» и «третьем Майдане» 11
Суд открыл дело из-за премии Коболева в 228 миллионов 10
Судьи КСУ, отменившие статью о незаконном обогащении, за год стали богаче 16
Полиция отказывается от автоматов Калашников и пистолетов Макарова 37
ГПУ сообщила о подозрении экс-руководителям Укрспецэкспорта 16
СБУ: «Перебежчика» Прозорова уволили из СБУ за пьянство 34
У Путина ответили на предложение по обмену заложниками 27
Украина предложила РФ провести обмен заложниками 30 марта 48
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на спецслужбы РФ 29
Чубаров просит помочь 75 украинцам вернуться из Сирии 29
Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло 58
Филарет о возможном входе Онуфрия в ПЦУ: Примем как брата 67
За сутки военные уничтожили двоих боевиков 17
Наев рассказал об открытии КПВВ в Золотом 56
В начале недели украинцам обещают заморозки 118
Денисова направила в Раду ежегодный доклад 23
Пункт пропуска Золотое возобновил работу 93
Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах 26

Министерство иностранных дел Литвы советует путешествующим в Украину быть привитым от кори  в связи со вспышкой этого заболевания в стране. Об этом сообщает Delfi.

«В связи со вспышкой кори в Украине путешественникам рекомендуется прививаться от  кори. Долгосрочный иммунитет обеспечивают только две дозы вакцины», – отмечается на сайте МИД страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году в Украине было подтверждено 53 тыс. 218 случаев кори. В основном во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой областях, в Черновцах. В позапрошлом году в Украине были зафиксированы 4782 случаев заболевания корью, в 2016 году – 90.

По данным Литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа, несколько случаев привозной кори из Украины зафиксированы и в Литве, в этой же стране заразился корью один литовский депутат. Центр планирует предоставить МИД более точную и детальную информацию о вспышке кори в Украине.

«Вспышка в Украине уже дано, есть даже смертельные исходы», – сказал BNS заведующий отделом связей с общественностью Литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа Зигмас Нагис. По данным центра, в этом году в Литве подтверждены 234 случая кори. Наибольшее число случаев – 119 – зафиксированы в Каунасе, в Каунасском районе– 39, В Вильнюсе – 22. Их количество постоянно растет.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги