В Киеве в день голосования на выборах президента, 31 марта, порядок будут обеспечивать 6 тысяч полицейских, а также военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Он отметил, что с начала избирательной кампании в полицию Киева поступило 534 обращения о возможных нарушениях избирательного законодательства. Все эти сообщения были тщательно проработаны, а затем следователи расследуют 33 уголовных производства и составлен 51 административный протокол за нарушения, связанные с избирательным процессом.

«Я уже отмечал, что порядок и безопасность - это основная задача, которую ставит перед собой полиция Киева во время агитационной кампании, в день волеизъявления и при подсчете голосов. Именно поэтому с сегодняшнего дня все подразделения переведены на усиленный вариант несения службы. Поэтому правоохранители проводят сохранение избирательной документации, в том числе сопровождение при транспортировке бюллетеней, берут под охрану Центральную избирательную комиссию и все окружные избирательные комиссии», - отметил Крищенко.

По его словам, всего к охране правопорядка в день выборов будут привлечены 6000 правоохранителей, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины и сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Напомним, с 25 марта все центральные органы исполнительной власти, входящие в систему Министерства внутренних дел, перешли на усиленный режим работы за неделю до выборов президента Украины.

В день голосования к охране правопорядка в стране будут привлечены более 134 тысяч сотрудников МВД.