Министерство юстиции запустило инициативу «Гусь идет на выборы», призванную привлечь украинскую молодежь к избирательному процессу и предоставить молодым украинцам информацию о том, как реализовать свое право избирать.

Президент Украины Петр Порошенко решил подать в суд на телеканал «1+1».

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 года «сливал» спецслужбам РФ информацию о деятельности украинских силовых ведомств на Донбассе. Прозоров был уволен из рядов СБУ в 2018 году из-за служебного несоответствия, заявили в СБУ.

Командование Сухопутных войск ВСУ подтвердило факт перехода на оккупированную территорию Донецкой области бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева.

Полиция располагает информацией о намерениях «воров в законе» прибыть в Украину во время выборов для дестабилизации ситуации в государстве.

Президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук не исключает задержек в подсчете голосов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.

В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов, в результате чего погибли три гражданина Украины.

Переговорщики из Украины предложили российской стороне провести обмен: 25 осужденных россиян на 25 украинских политзаключенных 30 марта.

Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений.

Национальная полиция Украины планирует отказаться от использования автоматов Калашников и пистолетов Макарова.