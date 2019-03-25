Полиция располагает информацией о намерениях «воров в законе» прибыть в Украину во время выборов для дестабилизации ситуации в государстве. Об этом сегодня, 25 марта, заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время проведения видеоселекторного совещания с участием руководителей центрального аппарата и территориальных подразделений Нацполиции, сообщает департамент коммуникации НПУ.

Он отметил, что такие «визиты» имеют целью дестабилизировать ситуацию в государстве во время проведения избирательного процесса.

По словам Аброськина, на территории страны с 1 марта по 31 мая этого года проходят целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере под условным названием «Мигрант». С 16 марта проходит практический этап мероприятий.

«С начала практического этапа операции «Мигрант» иностранцами совершено 93 уголовных правонарушениях. Граждане другой страны совершили 13 краж. Также полицейские установили 43 факта подделки документов, еще шесть фактов касались сферы незаконного оборота наркотиков и пять - незаконного оборота оружия», - отметил Аброськин.

Он добавил, что 72 иностранцам сообщено о подозрении. В суд направлены 34 уголовных производства.

Кроме того, полицейскими выявлено более 1600 нарушений административного законодательства с участием иностранцев, в частности - 39 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

«Сейчас в разрезе проведения предвыборного процесса мы получаем информацию о намерениях прибытия на территорию страны «воров в законе». Их «визиты» имеют целью дестабилизировать ситуацию во время выборов. Поэтому настаиваю на оперативном реагировании и взаимодействии с различными ведомствами системы МВД, в частности, с пограничниками и Государственной миграционной службой», - отметил Аброськин.

Напомним, с 25 марта все центральные органы исполнительной власти, входящие в систему Министерства внутренних дел, перешли на усиленный режим работы за неделю до выборов президента Украины.