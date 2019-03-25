Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук не исключает задержек в подсчете голосов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта. Об этом она заявила в интервью газете «Сегодня».

«Бесспорно, могут возникнуть задержки, потому что если будет установлен факт правонарушения, требующий совершения определенных процессуальных действий, даже мы это обсуждали с правоохранительными органами – в отношении там доступа к избирательной документации, такое – оно может приостановить работу комиссии», - сказала она.

По словам Слипачук, что задержки возможны также из-за человеческого фактора или в случае силового противостояния. «Очень простой человеческий фактор, который может сыграть определенную роль, да. Опять же, если будет разыгран какой-то такой силовой сценарий, это может сбить работу комиссии», - подчеркнула она.

Слипачук отметила, что официальные наблюдатели не должны затягивать с фиксированием нарушений и при необходимости вызывать представителей правоохранительных органов.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в срыве украинских выборов как в 2014 году, так и в 2019 году заинтересован один человек - его фамилия Путин.