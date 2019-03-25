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Президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне, сообщает Интерфакс.

На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в Соединенных Штатах.

Трамп, подписывая указ, сказал, что Израиль завладел этой территорией в ходе войны за защиту страны.

«Отвратительное нападение, которое произошло сегодня утром, показывает нам, с какими вызовами в сфере безопасности ежедневно сталкивается Израиль, и сегодня я делаю исторический шаг, чтобы помочь Израилю защититься», - сказал Трамп перед подписанием документа.

21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что стране пора признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами.   

Как Израиль, так и Сирия, считают Голанские высоты частью своей территории.

Израильтяне захватили эту территорию у Сирии во время шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году этот регион был взят под израильскую юрисдикцию, что фактически означало аннексию. Этот шаг так и не получил международного признания.
ForUm

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