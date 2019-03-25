Президент Украины Петр Порошенко решил подать в суд на телеканал «1+1». Об этом говорится в заявлении главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артура Герасимова.

«Порошенко решил подать в суд на канал «1+1» за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и Президента», - отмечается в нем.

В течение пяти лет своего президентства за редкими исключениями Порошенко принципиально воздерживался от любых исков к средствам массовой информации.

«Однако в последние месяцы информационная политика одного из украинских телевизионных каналов претерпела существенные изменении, что заставляет и посмотреть на ситуацию иначе, и действовать иначе, чем раньше», - подчеркнул политик.

Речь идет о канале «1+1».

«Владелец этого СМИ не выдержал испытания четвертой властью, которую дает обладание таким мощным средством воздействия на сознание украинцев. Он не смог удержаться от соблазна грубого полномасштабного использования этого медиаресурса с целью сведения своих счетов с государством. Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в Президенты, а именно Петра Порошенко. Игорь Коломойский грубо растоптал базовые принципы свободной журналистики и свободы слова», - говорится в заявлении.

Очевидно, что Коломойский руководствуется чувством мести к государству.

Предвыборный штаб Петра Порошенко призывает всех граждан Украины относиться к новостям и другим информационным продуктам канала «1+1» с большой опаской.

«С каждым днем в них становится все меньше журналистики - и все больше политических заказов от собственника», - заявил Герасимов.

Как сообщалось, 23 марта в программе «Украинские сенсации-2019» на канале 1+1 заявили о том, что Президент Петр Порошенко якобы организовывал многочисленные коррупционные схемы, а также обвинили его в убийстве его собственного брата Михаила.

Также 23 марта кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Кипрский суд Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начали расследование в отношении Президента Украины Петра Порошенко и его окружения.

24 марта Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) сообщило, что не открывало никаких расследований в отношении Президента Украины.