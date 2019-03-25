В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов, в результате чего погибли три гражданина Украины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на юго-западе страны, на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца, вечером 23 марта, сообщает УНИАН со ссылкой на Wp.pl.

По данным издания, группа из пяти пешеходов шла посреди дороги, нарушая правила дорожного движения. Кроме того, они не имели на себе светоотражающих элементов. В это время в группу людей въехал легковой автомобиль BMW.

В результате аварии на месте погибла 18-летняя девушка и двое молодых мужчин в возрасте 24 и 25 лет. По предварительной информации полиции, два выживших пешехода были в нетрезвом состоянии. В то же время водитель иномарки во время аварии был трезв.

