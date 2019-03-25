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Командование Сухопутных войск ВСУ подтверждает факт перехода на оккупированную территорию Донецкой области бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева.

Соответствующее заявление опубликовано в Facebook Сухопутных войск.

«В сети Интернет, в сюжете телеканала Россия-24 на тему «Спецслужбы «ДНР» получили тысячи закрытых документов ВСУ», была распространена информация о возвращении бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата к месту жительства своей семьи, которая проживает на временно оккупированной территории. Факт возвращения к семье подтверждается», - говорится в сообщении.

Старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был уволен из рядов Вооруженных сил Украины в запас 26 декабря 2018 года.

«В настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), к которой был допущен старший прапорщик Аушев», - сообщили в командовании.
ForUm

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