Переговорщики из Украины предложили российской стороне провести обмен: 25 осужденных россиян на 25 украинских политзаключенных 30 марта. Об этом сегодня в заявлении для СМИ сказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщает «ГОРДОН».



«Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком направили 16-е письмо представителю России в трехсторонней контактной группе [Борису] Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных», – отметила Геращенко.



По ее словам, украинская сторона предлагает забрать 25 россиян в обмен на 25 украинцев. Кроме того, Украина хочет забрать 19 украинцев, удерживаемых на оккупированных территориях, в обмен на 72 сепаратистов.



Геращенко заявила, что российские переговорщики в ТКГ постоянно отказываются от обмена, мотивируя тем, что этими вопросами должны заниматься омбудсмены. При этом российский омбудсмен Татьяна Москалькова в свою очередь уточнила, что обмен – это вопрос минских переговорщиков.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Россия отказалась от обмена пленными до Нового года.

Боевики ОРДЛО также отказались от предложения украинской стороны провести 27 декабря 2018 года видеоконференцию гуманитарной подгруппы по вопросу обмена заложниками.