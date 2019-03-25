Погибшие экс-главарь «ДНР» Александр Захарченко и командир батальйона боевиков «Сомали» Михаил Толстых с позывным «Гиви» числятся в избирательных списках президентских выборов.

Такие данные содержатся на портале Государственного реестра избирателей, сообщает «Страна».

«Гиви», убитый в Макеевке 8 февраля 2017 года присутствует в списке избирателей, которые имеют право голосовать. Его постоянной избирательный участок – №141380, дом науки и техники локомотивного депо Иловайска Донецкой области.

Кроме того, в реестре числится и Александр Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года в Донецке в результате взрыва в кафе.

