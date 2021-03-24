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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны полковник Кирилл Буданов своим приказом лишил ведомственных знаков отличия ГУР МО Украины лиц, которые были награждены за выполнение отдельных разведывательных задач во времена преступного режима Виктора Януковича, сообщает пресс-служба ГУР.

Такими лицами являются:

Сергей Елисеев - бывший начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-морских сил ВС Украины;

Дмитрий Шакуро - бывший начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-морских сил ВС Украины;

Виталий Захарченко - бывший министр внутренних дел Украины.

Соответствующее решение принято в рамках выполнения указа президента Украины от 27 февраля 2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Напомним, 26 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 10 лиц высшего офицерского состава, которых подозревают в совершении государственной измены. 
ForUm

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