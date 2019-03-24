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В Одессе автомобиль BMW совершил столкновение с припаркованным авто Hyundai Sonata после чего столкнулся с электроопорой, что привело к гибели 2 человек. Об этом сообщает прес-служба Нацполиции.

Сообщается, что происшествие случилось на проспекте Шевченка, когда водитель BMW, двигаясь в направлении проспекта Гагарина не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным авто, а также с линией электропередач.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя пассажирка автомобиля BMW погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался», - сообщили правоохранители.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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