«Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает», − подчеркнул Мадуро .

Отмечается, что «дьявольской марионеткой» по ходу выступления он несколько раз называл Гуайдо.