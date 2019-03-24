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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и лидера оппозиции Хуана Гуайдо в подготовке плана его убийства. Об этом он заявил в субботу, 23 марта, в эфире местного телевидения, выступая перед сторонниками, передае Корреспондент
«Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает», − подчеркнул Мадуро .
Отмечается, что «дьявольской марионеткой» по ходу выступления он несколько раз называл Гуайдо.
Напомним, Мадуро создал кибервойска после блэкаута.
ForUm

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