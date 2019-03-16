Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что действия, направленные на вывод из строя системы электроснабжения страны, велись с территории США.

После того, как Венесуэла столкнулась с масштабным блэкаутом, глава страны Николас Мадуро сформировал специальное воинское подразделение, отвечающее за технический контроль систем энергоснабжения.

Выступая по радио и телевидению в пятницу, 15 марта, Мадуро заявил, что задачей «войсковой группировки по защите основных стратегических служб» будет обеспечение безопасности и оперативности систем снабжения страны водой и электричеством, а также их надлежащее техобслуживание, сообщает DW.

Офицеры данной группировки будут нести ответственность как за физическую, так и за кибернетическую безопасность инфраструктуры, а также отвечать за техобслуживание оборудования, подчеркнул Мадуро.

При этом глава Венесуэлы в очередной раз возложил ответственность за недавний блэкаут на США, а конкретно на советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, который, по словам Мадуро, руководил кибератакой на крупнейшую ГЭС Венесуэлы - Гури.

Венесуэльская оппозиция, напротив, считает причиной коллапса несвоевременное и неправильное техобслуживание оборудования и винит в нем правительство.

Повсеместное отключение электричества началось в Венесуэле 7 марта и продолжалось почти неделю. За это время, по данным неправительственных организаций, в больницах скончались несколько пациентов с заболеваниями почек, для которых врачи не смогли своевременно провести процедуру диализа.

Во вторник, 12 марта, правительство Мадуро объявило о том, что электроснабжение было восстановлено практически по всей стране. Однако из западных регионов Венесуэлы продолжают поступать сообщения об отключениях электроэнергии.

По мнению временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, главная причина кризиса в стране - это коррупция в стране, а вовсе не «саботаж», как это утверждает правительство Мадуро.

Борьба за власть между Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо продолжается с конца января 2019 года. После вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. К настоящему времени в этом статусе его признали более 50 государств, в том числе Германия и большинство других стран ЕС, США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств.