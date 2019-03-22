Суд установил, что операция по захвату Крыма началась в декабре 2013, в ней участвовало 10,5 тыс. российских военных.

Об этом говорится в приговоре Святошинского районного суда Киева бывшему представителю Президента России в аннексированном Крыму Олегу Белавенцеву, передают Українськi Новини.

Приговор был вынесен 18 марта судьей Сереем Дячуком и опубликован в Едином реестре судебных решений 21 марта.

Суд в ходе разбирательства, допроса свидетелей и исследований документов установил механизм аннексии Крыма Россией.

Так, установлено, что подготовительные мероприятия для проведения операции по захвату полуострова проводились российскими военными с декабря 2013 года по февраль 2014 года.

«Всего, в период с 20 февраля по 16 марта 2014 на территорию АР Крым с территории РФ, в т.ч. через пограничный пункт пропуска «Крым - паромная переправа», железнодорожным, водным и воздушным транспортом, незаконно перемещено не менее 10 500 российских военнослужащих», - говорится в приговоре суда.

Более того, для захвата полуострова россияне использовали 10 танков, 16 бомбардировщиков, 2 истребителя, 26 вертолетов, 207 бронетранспортеров, 640 грузовиков, 8 береговых ракетных комплексов «Бастион», 21 ракетную систему залпового огня «Град» и 12 ракетных систем «Ураган».

Также установлено, что 8 марта 2014 года россияне обстреляли самолет Государственной пограничной службы Украины во время выполнения воздушного мониторинга государственной границы.

Кроме того, в суде установлен факт захвата 100 российских спецназовцев здания Верховного Совета Крыма 27 февраля 2014 года.

Непосредственно обвиняемый Белавенцев незаконно прибыл самолетом из России в Крым 22 февраля 2014 года около полуночи.

Участвовать в операции по захвату Крыма его попросил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который является его близким другом.

Белавенцев начал посещать заблокированные украинские воинские части на полуострове, представляясь уполномоченным лицом от президента РФ Владимира Путина и требуя от украинских военных сдаться.

За участие в данной операции Путин своим секретным указом в апреле 2014 года наградил Белавенцева медалью «Золотая звезда» и званием «Герой России».

Суд признал его виновным в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины и в пособничестве в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Также Белавенцев признан виновным в подстрекательстве к совершению государственной измены украинскими военными.

В то же время, суд отказался предъявить осужденному установленные экспертизой убытки от аннексии Крыма в размере 1 080 352 000 000 гривен.

Суд счел, что экспертиза была проведена с нарушением процедуры.

Напомним, 18 марта суд заочно приговорил к 13 годам тюрьмы экс-уполномоченного представителя Президента России в Крыму Белавенцева.