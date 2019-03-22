Рецептом традиционных «жаворонков» поделилась пекарня Успенской Святогорской лавры накануне 22 марта, дня памяти 40 Севастийских мучеников.

Фото: УПЦ

В этот праздник облегчается пост, а чтобы подчеркнуть торжественность дня – разрешается пища с растительным маслом. Также ко дню памяти 40 Севастийских мучеников традиционно пекут «жаворонков» – особые постные изделия из теста, по форме напоминающие птиц. Рецепт монастырских «жаворонков» опубликовали на сайте обители.

В Святогорской лавре для приготовления выпечки используют следующий рецепт:

– 1 литр воды;

– 100 гр. прессованных дрожжей;

– 1 столовая ложка соли;

– 400 гр. сахара;

– 200 гр. постного маргарина;

– 2 пачки ванилина;

– 1 столовая ложка сушеной молотой цедры апельсина;

– 200 гр. изюма;

– мука.

Из перечисленных ингредиентов замешивают опарное крутое тесто. Выпекают «жаворонков» при температуре 180°С. Пропеченные булочки снимают с противня и помазывают сладкой водой (1 стакан сахара, 1 стакан воды, немного ванилина – расколотить до полного растворения сахара). Готовыми «жаворонками» в день праздника угощают братию монастыря, а также паломников.

Ранее сообщалось, что наместник Святогорской лавры заявил активистам ПЦУ, что «из захваченных церквей» в рай они не попадут.