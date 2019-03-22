Блаженнейший Митрополит Онуфрий привел Президенту Украины Петру Порошенко факты дискриминации религиозных общин Украинской Православной Церкви. Предстоятель УПЦ призвал гаранта Конституции сделать все возможное для прекращения противозаконных действий в отношении духовенства, верующих и имущества УПЦ.

Фото: УПЦ

Выступление Предстоятеля Украинской Православной Церкви прозвучало на встрече П. Порошенко с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), состоявшейся 21 марта по инициативе Президента Украины, сообщает официальный сайт УПЦ со ссылкой на Vzcz.church.ua.

В начале мероприятия глава государства особо отметил необходимость защиты принципов религиозной свободы.

«Я, как Президент, как гарант конституционных прав, буду делать все возможное для того, чтобы защитить религиозную свободу в Украине. Вопрос религиозной свободы должен быть предметом нашей совместной деятельности», – сказал П. Порошенко, добавив, что «насилие никогда не может быть методом решения проблем».

В ответном слове Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил Президента за возможность встречи и сказал следующее:

«В эти благословенные дни Великого поста Церковь призывает нас к покаянию, сдержанности, молитве и примирению с ближними. Задача Церкви – заботиться о духовном, о моральном, вести людей к Богу, проповедовать любовь, прощение и мир. Задача государства – заботиться о материальной стороне человеческой жизни, следить за соблюдением законов и тому подобное.

Однако, в эти дни Великого поста, как и в течение длительного времени до его начала, в религиозной сфере нашей страны происходят события, которые огорчают нас. Имею в виду захваты храмов, вмешательство представителей власти в церковные дела и другие правонарушения.

В частности, председатели сельсоветов, горсоветов, главы администраций, депутаты созывают собрания территориальных общин и устраивают незаконные голосования по изменению подчиненности религиозной общины. Это прямо противоречит Закону Украины №2683 (законопроект 4128-д), где сказано, что только религиозная община двумя третями голосов может это делать, а не территориальная. Это приводит к тому, что силой захватывают наши храмы, выгоняют наши общины на улицу, наши общины вынуждены молиться в сельских домах. В частности, в домах служат наши общины на Волыни: в селах – Ничеговка, Красноволя, Тельчи, Годомичи (это Маневичский район); в селах Жидичин, Клепачах, Берестяное, Кульчин (это Луцкий район), Берестечко, Пески, Звиняче, Скобелка (это Гороховский район). И это не все данные, только по Волынской области. Таких случаев очень много в разных областях. Полиция часто не действует, просто пассивно наблюдает.

Хочу подчеркнуть, что это не мы сами у себя захватываем храмы, это не наши общины срезают замки на своих храмах, как заявляет кое-кто иногда в наших СМИ. Это приходят чужие для Церкви люди, которые не ходили в храм и не ходят.

Один из последних вопиющих случаев был в городке Барановка Житомирской области, где в Прощеное воскресенье депутат от Радикальной партии Олег Ковальский собрал «вече», после которого направил около 400 человек идти на захват храма УПЦ в честь Рождества Богородицы. В результате толпа хлынула в храм. Прихожан, которые в количестве около 150 человек находились в храме, били, сбрасывали с церковной лестницы и выталкивали за церковную ограду.

И за такие противозаконные действия, провоцирование межрелигиозной розни, за попытку захвата никто из чиновников не несет никакой ответственности. Зато на священника нашей Церкви, который защищает наши храмы и отстаивает законность – я имею в виду протоиерея Виктора Земляного из Ровенской епархии, оказывается давление, на него открыли уголовное производство и вручили подозрение по статьям №161 (часть 1) и №300 (часть 1). Все обвинения являются искусственными. Также пытаются избрать для него меру пресечения. Как нам стало известно, давление на нашего священника оказывается по указанию начальника управления СБУ в Ровенской области Бедрия Василия Васильевича. В других регионах Украины есть подобные уголовные производства. Мы их расцениваем как заказные, как способ давления на духовенство и верующих нашей Украинской Православной Церкви и считаем, что такое преследование в демократическом обществе недопустимо и нарушает право на свободу вероисповедания.

В СМИ распространяется ложная информация о переходе религиозных общин УПЦ в количестве около 450 приходов. Однако, согласно нашим данным, лишь 42 прихода решили перейти к ПЦУ, из них – 9 приходов перешли без священника. Остальные 55 так называемых «добровольных переходов» характеризуются срезанием замков, избиением верующих и фактически являются захватами. Зарегистрировано 137 случаев, когда территориальная община проголосовала за переход в ПЦУ против воли религиозной общины. В этих случаях наши верующие со священниками остаются и служат в своих храмах, хотя местные органы власти отчитались о том, что община якобы перешла.

Факты угроз, запугиваний, давления на священнослужителей УПЦ, дискриминация и другие нарушения прав и свобод нашей Церкви уже попали во внимание Управления верховного комиссара ООН по правам человека и опубликованы в их отчете от 12.03.2019 года.

Все то, что творится сейчас в селах в разных регионах Украины, негативно отражается как на авторитете власти, так и на авторитете Президента. Поэтому просил бы Вас, Петр Алексеевич, дать указание местным чиновникам прекратить искусственное инициирование изменения подчиненности. Это прекратит конфликты среди людей.

Уверен, что все, что сейчас творится вокруг нашей Церкви в том числе и среди православных вообще, это не тот путь, которым мы должны идти. Это точно не тот путь, который приведет нас к единству. Следует признать ошибочность этого пути, сделать выводы из ошибок, и искать другие пути церковного единства. Захват и перетягивание приходов только отбрасывают процесс единства на десятилетия назад. Мы подобное уже переживали в начале 1990-х годов. А потому, если нельзя исправить ситуацию полностью, то следует хотя бы начать с того, чтобы ее не ухудшать.

Господин Президент! Хочу, чтобы Вы нас поняли правильно. Мы, то есть наша Украинская Православная Церковь – за Украину, за целостное и единое государство. За спокойствие, за мир, взаимопонимание и единство среди нашего народа. Мы всегда это отстаивали и декларировали. Все то, что я привел выше, только вредит государству. Сделайте так, чтобы это прекратить. Уверен, это в Ваших силах!» – завершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Реагируя на слова Предстоятеля УПЦ, Президент сказал, что ни он, ни любая областная государственная администрация не посылала указаний на места по переводу храмов из одной конфессии в другую. Глава государства посоветовал в вышеописанных случаях обращаться в суд, а также предложил Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию отдельную встречу, чтобы обсудить эти кризисные вопросы. В ответ на это Предстоятель передал Президенту список захваченных храмов и описание других фактов правонарушений, совершенных против Украинской Православной Церкви. Президент дал поручение своим помощникам изучить ситуацию и отреагировать по каждому конкретному случаю.

После завершения официальной части встречи с членами ВСЦиРО Петр Порошенко имел несколько минут личного общения с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Ранее сообщалось, что в Совете по правам человека ООН сообщили о нарушении прав верующих УПЦ.